金属期市：期铜触及逾四个月高位，因美国民间就业数据强劲

* ADP报告显示6月美国民间就业增长28.1万

* 中国制造业数据巩固经济正在趋稳的迹象

路透伦敦7月2日 - 期铜周三升至逾四个月高位，此前美国就业数据显示全球最大经济体经济复苏增强，提振了铜的需求前景。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。

这巩固了本周数据带来的乐观情绪。本周数据显示全球制造业，特别是主要铜消费国-中国的制造业前景乐观。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,125美元，略低于盘中稍早触及的2月底来高位7,144.50美元，周二期铜收报7,020美元。

中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示，美国ADP就业数据显示美国就业市场强劲，周四美国公布非农就业报告，可能会有更多好消息。

三个月期锡 由每吨22,800美元升至23,025美元。三个月期铅 收报每吨2,206.50美元，周二收报2,160美元。三个月期镍 大涨500美元，报每吨19,625美元。

三个月期锌 由每吨2,186美元升至2,248美元。三个月期铝 由每吨1,884美元大涨至1,923美元。(完)

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