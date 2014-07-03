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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 01:15 BJT

金属期市：期镍跳升至六周峰值，期铜触及四个月高位

* 期锌触及2011年9月以来最高

* 期铝攀升至10个月高位

* 美国就业岗位增幅超预期，失业率回落

路透吉隆坡/伦敦7月3日 - 期镍周四飙升至六周峰值，期铜触及逾四个月来最高，受助于基金买盘，因强劲的美国就业数据提振经济复苏将会刺激工业金属需求的希望。

期铝攀升至逾10个月最高水平，期锌触及近三年来最高，后缩减涨幅。

LME三个月期镍 是伦敦金属交易所涨幅最大的金属，攀升1.3%，收报每吨19,870美元，盘中触及5月20日以来最高19,990美元。

期镍是今年LME表现最佳的金属之一，年内累计涨幅超过40%，因最大生产国印尼实施未加工矿石的出口禁令。

在下周印尼大选前期镍也受到支撑，因预计该国的新政府将重申矿石出口禁令。

在美国公布强劲的就业报告后，包括期铜在内的多数LME金属期货均有基金买盘。

美国劳工部周四公布的数据显示，美国6月非农就业岗位增加28.8万个，远胜预估的21.2万，美国6月失业率为6.1%，创下2008年9月来最低，预估为6.3%，美国6月平均时薪较前月增长0.2%。

这使市场的乐观情绪进一步增强，本周公布的其他数据显示，全球制造业前景光明，尤其是中国。

美国就业数据公布后，LME三个月期铜 急升至2月19日以来最高7,187.50美元，之后缩减涨幅，收报每吨7,175美元，日内涨幅为0.7%。

但UBS Wealth Management驻新加坡的分析师Dominic Schnider警告称，投资者应该保持谨慎。

“我一直告诫我们的客户，预计铜价将会有5-10%的涨幅，之后就应该停止追涨。不要贪心地奢望出现双位数的涨幅。市场的上行趋势并没有那么强劲。”

指标LME三个月期锌 盘中触及2011年9月以来最高2,270.25美元，后转升微跌，收跌0.4%，报每吨2,239美元。

三个月期铝 盘中触及去年8月19日以来最高1,938.50美元，后缩减涨幅，收报每吨1,936美元，上涨0.67%。

三个月期锡 收跌0.5%，报每吨22,900美元。三个月期铅 也回落0.5%，收报每吨2,196美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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