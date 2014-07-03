金属期市：期镍跳升至六周峰值，期铜触及四个月高位

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 期锌触及2011年9月以来最高
* 期铝攀升至10个月高位
* 美国就业岗位增幅超预期，失业率回落
路透吉隆坡/伦敦7月3日 - 期镍周四飙升至六周峰值，期铜触及逾四个月来最高，受助于基金买盘，因强劲的美国就业数据提振经济复苏将会刺激工业金属需求的希望。
期铝攀升至逾10个月最高水平，期锌触及近三年来最高，后缩减涨幅。
LME三个月期镍 是伦敦金属交易所涨幅最大的金属，攀升1.3%，收报每吨19,870美元，盘中触及5月20日以来最高19,990美元。
期镍是今年LME表现最佳的金属之一，年内累计涨幅超过40%，因最大生产国印尼实施未加工矿石的出口禁令。
在下周印尼大选前期镍也受到支撑，因预计该国的新政府将重申矿石出口禁令。
在美国公布强劲的就业报告后，包括期铜在内的多数LME金属期货均有基金买盘。
美国劳工部周四公布的数据显示，美国6月非农就业岗位增加28.8万个，远胜预估的21.2万，美国6月失业率为6.1%，创下2008年9月来最低，预估为6.3%，美国6月平均时薪较前月增长0.2%。
这使市场的乐观情绪进一步增强，本周公布的其他数据显示，全球制造业前景光明，尤其是中国。
美国就业数据公布后，LME三个月期铜 急升至2月19日以来最高7,187.50美元，之后缩减涨幅，收报每吨7,175美元，日内涨幅为0.7%。
但UBS Wealth Management驻新加坡的分析师Dominic Schnider警告称，投资者应该保持谨慎。
“我一直告诫我们的客户，预计铜价将会有5-10%的涨幅，之后就应该停止追涨。不要贪心地奢望出现双位数的涨幅。市场的上行趋势并没有那么强劲。”
指标LME三个月期锌 盘中触及2011年9月以来最高2,270.25美元，后转升微跌，收跌0.4%，报每吨2,239美元。
三个月期铝 盘中触及去年8月19日以来最高1,938.50美元，后缩减涨幅，收报每吨1,936美元，上涨0.67%。
三个月期锡 收跌0.5%，报每吨22,900美元。三个月期铅 也回落0.5%，收报每吨2,196美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。