金属期市：伦铜上涨，料将创下九个月最大单周涨幅

美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。

周四公布的一份调查报告显示，全球经济上半年以靓丽表现收官，因6月企业活动回升，新订单更创下三年多来最快增速。

行业消息人士周四表示，因智力矿产资源丰富的北部停电数小时，一些智力最大铜矿的运营受到影响，不过无法衡量实际影响。(完)

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