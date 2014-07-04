金属期市：期铜下滑，但本周创下9月来最大周度升幅

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月21日
路透香港4月21日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *4/21-27 光大绿色环保 5.6 29-33 5.18-5.9 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
* 美国经济数据提振信心
* 本周期铜大涨3%
* 美国市场因独立日假期休市
路透吉隆坡7月4日 - 伦敦铜价周五下滑，但本周录得逾九个月最大周度升幅。今日盘中稍早触及四个月高位，因美国就业数据提振工业金属需求前景。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中升至2月19日来最高的7,190美元，收低0.35%，报7,150美元。本周大涨3%，为9月20日来最大周度升幅。
美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。 数据提振了投资人信心。
周四公布的一份调查报告显示，全球经济上半年以靓丽表现收官，因6月企业活动回升，新订单更创下三年多来最快增速。
一些分析师预计期铜在近期上涨后可能回软。
“随着指数买盘放缓以及生产商卖盘浮现，期铜势将回落。”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示，“对期铜而言，测试6,900美元水准将很关键，如果守得住，期铜可能在8月创下7,400-7,500美元新高。”
过去几日，LME铜库存已经小幅增加，但仍接近约15万吨的六年低点。
LME铝库存减少9,100吨至5,049,225吨，指标三个月期铝 跌0.67%，报1,923美元，昨日触及10个月高位。
LME三个月期锌 收报每吨2,237美元，当日基本持平。三个月期锡 收跌0.55%，报每吨22,775美元。
三个月期镍 大跌2.37%，报19,400美元。三个月期铅 也回落0.68%，收报每吨2,181美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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