金属期市：期铜从四个月高位回落，但供应紧张限制跌幅

* COMEX投机商增加铜净多头仓位-CFTC
* IMF暗示将小幅下调全球经济成长预估
* 中国今年铝供应过剩的情况势将缓和
路透伦敦7月7日 - 伦敦铜价周一从四个月高位进一步回软，因投资人获利了结及库存连升第二日，但对供应的担忧挥之不去，限制了铜价的跌幅。
伦敦金属交易所(LME)铜库存增加2,850吨，为连续第二日上升，但整体库存仍在六年低点附近，支撑铜价。
而且交易商表示，市场获利了结的时机成熟。商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，COMEX铜投机商在截至7月1日该周增加了铜净多头仓位10,441口至24,767口。
“我们认为升势过度，市场供应确实紧张，但是暂时性的。(下半年)矿场供应将稳步增加，中国的情况也不是真的那么繁荣，”法国兴业银行高级商品策略师Jesper Dannesboe表示。
三个月期铜 收低0.2%，报7,135.50美元。期铜上周录得逾九个月最大周度升幅。
投资人在等待美国和其他地区企业的季度业绩报告，以判断是否支持创纪录的股价。美国铝业 周二将发布财报，为美国业绩期拉开帷幕。
中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。
德国5月工业生产较上月下滑1.8%，创逾两年来最大降幅，因当月节假日减少工作时间，另外建筑业下滑以及地缘政治因素打压，为欧元区的引擎罩上一层阴霾。
三个月期镍 跌0.4%，报19,320美元。
三个月期铝 升0.1%，报1,924美元。由于需求增加，加上关闭了约200万吨的产能，中国今年的铝过剩情况可能会稍微缓和一些。
LME三个月期锌 收高1.1%，报每吨2,263美元，三个月期铅 也涨0.6%，收报每吨2,193美元。三个月期锡 收跌0.4%，报每吨22,675美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)