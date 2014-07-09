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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 09:55 BJT

金属期市：伦铜在近五个月高位附近徘徊，盘整此前涨幅

LME三个月期铝 和期锌 分别从周二触及的13个月和近三年高点下滑。上海期锌隔夜触及16个月新高，但上海期铝走势迟滞，未跟随伦敦市场涨势。

美国6月小型企业信心指数走弱，脱离六年高位，因企业对于经济未来几个月会改善越来越没有信心。

为规范同业结算账户，近日，中国央行下发了规范银行业同业银行结算账户的通知(简称178号文)，明确银行同业业务必须经总行授权且将同业结算账户分结算类和投融资两大类。

美国铝业(Alcoa) 周二公布季度获利和营收均超出分析师预期，因该公司专注于销售卡车轮毂和飞机机身等能够带来更多获利的下游业务产品。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 王兴亚/张荻； 审校 徐文焰)
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