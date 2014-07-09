金属期市：期锌在三年高位附近持稳，因预计供应短缺和全球经济复苏

* 新的资产配置提振金属

* 选择权相关买盘带动锌价-Triland

* 关注美联储1800GMT发布的会议记录

路透伦敦7月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周三在接近昨日触及的三年高位水准持稳，因投资人认为锌市场将因矿场关闭而面临供应短缺，且目前锌能受益于全球经济成长反弹。

铜价徘徊在约五个月高位附近，期铝触及13个月新高。

LME三个月期锌 收报2,281美元，微跌0.04%，盘中多数时间在平盘上方交投，仍接近周二触及的三年高位2,318.50美元。

自6月初以来，期锌大涨了11%，因预计供应出现短缺，吸引了买家，目前买家的范围看来正在扩大，Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。

经纪公司Triland表示，锌价从选择权相关的买盘中获得提振。“锌选择权波动性近几日相当活跃，12月14日的上升买权买盘尤其突出，这同今年稍早期镍的策略类似。”

经济成长前景改善也扶助铜价和铝价，供需基本面收紧的消息对其也有带动。

三个月期铜 收高0.36%，报7,156美元，周二触及2月19日来最高的7,212美元。交易商表示，期铜正缓慢逼近2月高位7,220美元，为升至1月底来最高水准打开通道。

由于供应紧张，自6月中旬以来，铜价上涨了7%以上，突破了每吨7,000美元。技术面改善，也促使基金增加对铜的投资。

悉尼大宗商品研究公司Barratt's Bulletin的执行长Jonathan Barratt表示，中国放松货币政策的举动，也帮助铜价上行。他说，中国周三公布的通胀数据相对温和，让决策者有采取新举措的空间，铜价可能进一步延续涨势。

“CPI增幅低于预期表明对刺激措施这个想法的支持。(总理李克强)既有空间也有资金采取行动。我认为那是过去几周金属价格走升的最重要原因。”他说。

但供应渐减支撑铜价。三位消息人士称，智利国有铜公司Codelco 已要求中国的某些精炼铜买家取消原定于今年下半年交付的货物，因该公司减少加工一处新矿的矿石。

其他金属中，三个月期铝 触及13个月新高1,959美元，收盘缩减涨幅，升0.6%，收报1,950美元。

三个月期镍 大跌1.26%，报19,525美元。三个月期铅 跌0.99%，收报每吨2,195美元。三个月期锡 收跌0.98%，报每吨22,280美元。(完)

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