金属期市：期镍受库存增加拖累下滑，期铜在美国公布经济数据后反弹

* 中国6月铜进口环比下滑7.9%
* LME镍库存连升第二日
* 美国上周初请失业金人数降至衰退前以来最低
路透伦敦7月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周四下滑，因库存增加，这提醒投资人尽管印尼颁布出口禁令，镍供应方面仍有不利因素。
在美国公布初请失业金数据，带动对工业金属需求增加的预期后，铜价反弹。
LME三个月期镍 下滑1.4%，收报19,250美元，触及日低19,015美元后缩减跌幅。
在主要出口国印尼今年1月颁布禁止出口未经加工矿石，引发对供应短缺的担忧后，镍价大涨约40%。
不过在多年过度生产后，库存高企，印尼的禁令也没能令市场消化掉库存。LME镍库存周四连升第二日。
“分析师普遍看好镍价，但在某些阶段，我们需要看到库存水准下降来显示市场供应吃紧变为现实。” Triland Metals在报告中指出。
多数分析师预计，在本周印尼大选后，新的政府将重申出口禁令，但也有一些市场人士预计可能会有改变。
铜价上涨，因投资人担心供应不断减少，以及对工业金属需求的乐观情绪升温。
LME三个月期铜 收高0.5%，报7,162美元，从7,082.50的低点反弹。本周稍早，铜价曾触及四个半月高位7,212美元。
中国6月铜进口下滑，降至2013年4月以来低位；因受青岛港事件影响，中国银行业者减少对金属进口的融资。海关数据显示，中国6月铜进口量较上月减少7.9%，至35万吨。
美国劳工部报告，截至7月5日当周，初请失业金人口减少1.1万人，经季节性调整后为30.4万人，触及2007-09年衰退前以来的最低水平，显示就业市场状况不断改善。
其他金属中，三个月期铝 收跌0.7%，收报1,925美元，昨日触及13个月新高1,959美元。
三个月期锌 跌0.5%，报2,271美元。三个月期铅 跌0.3%，收报每吨2,189美元。三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报每吨22,025美元，跌1.2%。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)