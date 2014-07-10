金属期市：期镍受库存增加拖累下滑，期铜在美国公布经济数据后反弹

更新版 1-《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落

* 英镑从六个半月高位小幅回落 * 欧元从三周高位回软，因法国即将举行大选 * 油价下挫重创加元 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预 期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。 美元指数 升0.31%，报99.81，周二美元指数曾跌至3月28日来最低的99.465。 “这是市场慌忙出脱美元多头仓位后，走势恢复正常。”BMO Capital Markets外汇策 略部门全球主管Greg Anderson表示。 “美元一旦止跌，投资人就会进场买入。” 近几周美元下滑，分析师称，因经济数据逊于预期，且担心特朗普政府完成税改和财政 改革的能力。 利率期货走势周三显示，交易商已经缩减对美联储今年再加息两次的预期。 根据CME Group的FedWatch Tool，期货交易商预计美联储在6月会议上加息的几率降至4 8.5%，低于4月6日的71%。