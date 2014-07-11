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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 10:01 BJT

金属期市：伦铜可望连续四周上扬，受供应趋紧支撑

伦敦金属交易所(LME)的铜库存为158,100吨，为近六年最低，过去12个月一直稳步下跌。

自上周美国公布强劲就业数据，中国公布乐观制造业数据以来，越来越多的迹象显示全球经济复苏加快步伐，巩固了对工业金属需求增长的预期。中国是全球最大的铜消费国。

尽管周四公布的数据显示中国6月贸易表现好转，但不及市场预期，暗示中国政府将采取更多激励措施来稳定经济。

中国6月铜进口下滑，降至2013年4月以来低位；因受青岛港事件影响，中国银行业者减少对金属进口的贷款。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王丽鑫； 审校 石冠兰/于春红)
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