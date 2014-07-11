金属期市：期铜走低，因交易所仓库库存增加

* LME和上海期交所铜库存从低位反弹

* 投资者对铜市将出现供应过剩的预期耿耿于怀

* 铝价势将进一步上扬--日本行业组织

路透伦敦7月11日 - 铜价周五走低，因投资者关注仓库库存增加，并重新评估铜价是否会在四个半月高位附近进一步上扬，尤其是预期铜市可能在今年某个时点出现供应过剩的情况下。

今日稍早公布的数据显示，上海期交所仓库的铜库存CU-STX-SGH较上周五增加3.8%，至84,453吨，为约一个月来最高。

伦敦金属交易所铜库存MCU-STOCKS增加375吨，至158,475吨，逼近6月中来最高。

不过，总体而言，LME铜库存仍接近约六年来最低水平。

“关键问题是库存反弹是否是一波上行新趋势的开始。我们最好的猜测是将开始出现一波更长期的库存增长趋势，”Natixis商品研究部主管Nic Brown称。

“我们认为，铜市将进入一段供应过剩期，交易所仓库库存将增加，从目前开始到明年年初，铜价可能再度走低。”

LME三个月期铜 小跌0.1%，收报每吨7,156美元，在本周稍早触及的四个半月高位7,212美元之下游走。

全球经济复苏的迹象不断增加，巩固了对工业金属的需求将增长的预期。

但葡萄牙最大上市银行的财务问题使欧洲银行业面临风险。

另外，中国周四公布的数据显示，该国6月的贸易表现改善，但不及市场预期，暗示中国政府不得不出台更多的刺激举措来稳定经济。中国是全球最大的铜消费国。

中国6月铜进口降至2013年4月以来最低，因在对青岛港金属融资骗贷事件展开调查以来，银行减少对以进口金属为担保的融资放贷规模。

三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,941美元。

日本铝业组织的新主管称，如果更多的美国车商开始以铝为材料生产汽车，则铝价可能攀升约三分之一，最高至每吨2,500美元。

三个月期锡 收涨0.2%，报每吨22,075美元，稍早跌至两周低位21,865美元。三个月期铅 收高0.8%，报每吨2,206美元。

三个月期镍 上扬0.7%，收报每吨19,380美元。

三个月期锌 收盘时没有成交，最后买入价报每吨2,303美元，上扬1.4%。(完)

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