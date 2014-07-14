金属期市：期铜走低，期锌从近三年最高位回落

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 库存不断增加，使投资者不再押注铜价上涨
* 分析师称，期锌涨势不会持续，供应短缺因素已被消化
* 铝现货较指标期货溢价上周五触及2012年12月以来最高
路透伦敦7月14日 - 期铜周一走低，期锌从近三年最高位回落，因投资者担忧在近期上涨后，锌价涨势可能过度。
6月中至7月8日，铜价累积上涨9%，并在7月8日触及四个半月高位。但之后未能继续大幅上行。LME三个月指标期铜 收盘时没有成交，最后买入价回落0.5%，报每吨7,120美元。
“我认为市场上有部分多头清盘，”咨询公司T-Commodity的合伙人Gianclaudio Torlizzi表示，“很可能市场已进入新一波避险期。”该公司预计，到10月份，铜价将下滑至6,500美元。
美国周五公布的数据显示，对冲基金和货币基金经理上周增加期铜看涨头寸。经纪商INTL FCStone的分析师Edward Meir表示，市场上多头头寸增加，加大了失望的投机客抛售的风险。
交易所铜库存MCU-STOCKSCU-STX-SGH增加也使投资者不再押注铜价短期内将升穿近期高位。
期锌收盘小涨。LME三个月期锌 收涨0.2%，报每吨2,307美元，盘中触及2011年8月以来最高2,325.50美元。
期锌今年累积攀升近13%，主要因预期明年部分锌矿将关闭，特别是澳洲的大型锌矿Century，以及LME锌库存减少。
部分市场人士担忧锌价可能过高，至少短期内是如此。
“锌矿矿场供应缺口最终可能不及预期的大。我认为Century可能寻找其他的资源使矿场的营运持续至2016年底。另外，如果价格攀升至每吨2,500美元，那么，中国将开始加大产出，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar表示。
LME三个月期铝 收盘小涨0.1%，报每吨1,942美元，之前连升两周。
现货市场供应短缺推动现货较指标期货溢价CMAL0-3上周五触及2012年12月以来最高。
其他金属方面，三个月期铅 收涨0.3%，报每吨2,213美元。三个月期镍 跌0.2%，报每吨19,350美元。
三个月期锡 收盘时未能成交，最后买入价报每吨22,150美元，上扬0.3%。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。