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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 09:47 BJT

金属期市：伦敦期锌徘徊于近三年高位附近，伦铜持稳

国际货币基金组织(IMF)周一警告称，出现任何新的冲击都可能令欧元区经济复苏止步，并破坏正在改善的市场信心，最终致使欧元区陷入通缩。

世界贸易组织(WTO)周一裁定，美国向中国钢铁产品、太阳能电池板以及其他产品课以重税的做法违规，华盛顿指称这些产品享受政府补贴。

矿商PanAust 和OZ Minerals表示，全年铜产量料位于他们预估区间的上端。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/杜明霞；审校 石冠兰/许娜)
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