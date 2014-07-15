金属期市：伦敦期锌徘徊于近三年高位附近，伦铜持稳

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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国际货币基金组织(IMF)周一警告称，出现任何新的冲击都可能令欧元区经济复苏止步，并破坏正在改善的市场信心，最终致使欧元区陷入通缩。
世界贸易组织(WTO)周一裁定，美国向中国钢铁产品、太阳能电池板以及其他产品课以重税的做法违规，华盛顿指称这些产品享受政府补贴。
矿商PanAust 和OZ Minerals表示，全年铜产量料位于他们预估区间的上端。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/杜明霞；审校 石冠兰/许娜)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。