金属期市：沪铜因投机性卖盘跌至近两周低位，拖累伦铜走低

“跌势是否持续，要看明天中国国内生产总值(GDP)数据。中国大陆和香港股市走势乐观，反映出对经济增长恢复信心...走高的可能性较大。”

路透调查显示，中国第二季GDP增速料持稳在7.4%，说明随着政府出台一系列激励举措，经济持续复苏。

上海期货交易所主力9月期铜 一度下跌1.5%至每吨50,080元人民币。

0246GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.6%，报每吨7,083美元，上日小幅下跌。

交易商称，跟进买盘不足，使其未能突破关键技术位，发出卖出信号。

“后续上涨力量不够，技术和投机性抛盘信心更足，”香港一交易商称。其预计支撑位在7,080美元，7,045美元，和6,900美元。

摩根大通在一份报告中称，预计目前支撑位在7,000美元关口附近，因精炼铜库存有限。

LME期锌 下跌0.4%，报每吨2,297美元，上日曾触及2011年8月以来最高水平2,325.50美元。

LME期铅 也下滑0.7%，报每吨2,198美元。

交易商关注欧洲方面的消息，观望葡萄牙银行业问题是否会拖累其复苏。(完)

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