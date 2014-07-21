金属期市：期锌触及近三年高位期铝升至16月高位，期铜持稳

* 期铝升至16个月高位

* 期锌触及近三年高位

* 投资人缓慢回到商品市场

路透伦敦7月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期铝周一分别触及近三年高位和16个月高位，因随着基本面改善，投资人买入商品仓位，但期铜升势受限，因担心中国房地产业和库存增加。

升势可能受到商品交易顾问(CTA)或管理期货基金的带动，VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示，他指的是通常使用电脑算法跟踪动能的基金。

投资人也在缓慢回到商品市场，受到全球经济成长增强和附属板块波动性增加所吸引，最典型的是目前投资资金从谷物市场流入工业金属。

一交易员表示，部分投机资金看来也正从股市转投金属市场，因乌克兰局势忧虑拖累欧股进一步下滑。

“投资人正寻找有良好题材的商品，特别是锌、铝等基本面在改善的商品，但铜不算。”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。

三个月期铝 升2%，报2,020美元，为去年2月28日来最高。

三个月期锌 跳升1.9%，报2,336美元，盘中触及近三年高位2,345美元。

LME铝库存降至494.7万吨，为2012年9月来最低，也扶助铝价走强。

上海期交所监控的仓库中，上周铜库存增加了28.9%。LME铜库存自6月底来已经上升，纽约商品期货交易所(COMEX)铜库存升至八个月高位。

“我们看空铜。目前预计今年铜供应过剩22.5万吨，明年过剩28.5万吨。”Brown表示。

三个月期铜 升幅落后，涨0.6%，报7,025美元，离本月触及的三周低点6,960美元不远。

美国商品期货交易委员会(CFTC)及路透最新数据显示，截至7月15日当周，投机客净多仓合约增加10,626口至48,994口，至少为2006年以来最高位。

其他金属中，期铅 收高0.7%，报2,203美元。期锡 收高0.5%，报22,200美元。期镍 收报18,825美元，升0.9%。(完)

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