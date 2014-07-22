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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 16:55 BJT

金属期市：伦敦期锌触及三年高位，期铝接近16个月高点

LME期铜 微涨0.3%至每吨7,045美元。此前库存流入增加，曾引发担忧预期中的铜库存盈余已经开始，并打击价格下跌。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新的月报中表示，4月全球精炼铜市场缺口为183,000吨，3月缺口为84,000吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李春喜; 审校 龚芳/艾茂林)
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