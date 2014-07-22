金属期市：伦敦期锌触及三年高位，期铝接近16个月高点

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
LME期铜 微涨0.3%至每吨7,045美元。此前库存流入增加，曾引发担忧预期中的铜库存盈余已经开始，并打击价格下跌。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新的月报中表示，4月全球精炼铜市场缺口为183,000吨，3月缺口为84,000吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李春喜; 审校 龚芳/艾茂林)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。