金属期市：伦敦期锌触及三年高位，期铝升至16个月高点

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
* LME锌和铝库存都在多年低点
* 亚洲股指升至三年高位，扶助金属市场表现
路透伦敦7月22日 - 伦敦期锌周二触及三年高位，期铝则触及16个月高点，因供需基本面收紧、库存不断减少及股市上扬带动投资人增持在商品市场的仓位。
伦敦金属交易所(LME)锌库存减少400吨，至656,275吨的三年半最低，铝库存减少9,075吨，至493.8万吨的近两年最低。
投资者正在慢慢回到大宗商品市场，因全球经济成长升温和一些行业的波动性加剧，最典型的是目前投资资金从谷物市场流入工业金属。
麦格理分析师Vivian Lloyd表示，金属市场有一定的相对价值，但依我们看时机还不成熟。锌市场要到明年才会真正供应紧张。
LME三个月期锌 上涨至2,373美元，为2011年8月以来最高，收盘报2,362美元，周一收报2,336美元。今年锌价已经上涨约15%。
随着澳洲Century等现有锌矿储量枯竭以及缺乏大的锌矿项目，今年锌价预估被推高。
另外，周一公布的数据显示，6月中国锌进口同比猛增123.55%，至68,475吨，今年迄今升幅达到38.14%。
亚洲主要股指周二升至三年高位，中国股市也升至三个月最高，扶助金属价格普涨。
LME期铝 攀升至每吨2,054美元，为去年2月以来最高；今年迄今升幅约13%。期铝周二收高23美元，报2,043美元。
LME期铜 微涨15美元，至每吨7,040美元。此前库存流入增加，曾引发担忧预期中的铜库存盈余已经开始，并打击价格下跌。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新的月报中表示，4月全球精炼铜市场缺口为183,000吨，3月缺口为84,000吨。
其他金属中，期铅 收高14美元，报2,217美元。期锡 收低75美元，报22,125美元。期镍 收报19,000美元，周一收报18,825美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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