金属期市：期铜受供应增加前景打压，投资人静待本周关键经济数据

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
* 美国本周将公布第二季GDP和7月就业数据
* 期锌在触及三年高位后回落
* 期铅升至17个月高位后下滑
路透伦敦7月29日 - 期铜周二下滑，因供应增加的前景盖过了全球经济体质令人鼓舞的迹象。因预期市场供应收紧，期锌一度在三年高位附近徘徊，之后回落。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.56%，报7,080美元。
本月稍早的数据显示，全球最大金属消费国－中国制造业在7月以18个月最快速度扩张，而美国经济动能也已增强，其就业市场前景改善。
不过铜市预计今年还将出现供应过剩，可能令价格承压。上周五美国自由港麦克默伦铜金矿公司 与印尼政府达成一项协议，使其得以恢复印尼的铜精矿出口。这实际上结束了持续六个月的税务争端，并为其它矿商跟进铺平了道路。自由港预计，公司今年下半年从印尼出口75.6万吨铜精矿。
分析师表示，在本周重要经济指标公布前，以及有国际政治风险的情况下，基本金属市场难以有大的上涨。
美国将在周三发布第二季国内生产总值(GDP)数据，周五美国将公布7月就业报告。中国本周将发布官方制造业数据，预计将为全球经济复苏是否已确立提供新的证据。
“投资人肯定在观望重大事件...比如美联储货币政策会议结果以及本周的美国非农就业报告。没有人希望大举押注。”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示。
美国经济谘商会周二公布，7月美国消费者信心指数为90.9，为2007年10月来最高，6月消费者信心指数被上修为86.4，前值为85.2。路透访问的分析师预期7月消费者信心指数为85.3。
三个月期锌 盘中升至2011年8月来最高的2,416美元，但收低约2%，报2,366美元。
期铅 收报每吨2,267美元，跌约1.5%，之前触及2013年2月底来最高的2,307美元。
期锡 收报22,900美元，升1.10%。期铝 收报1,982美元，大跌1.59%。期镍 收报18,650美，跌0.80%。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)