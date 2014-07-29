金属期市：期铜受供应增加前景打压，投资人静待本周关键经济数据

* 美国本周将公布第二季GDP和7月就业数据

* 期锌在触及三年高位后回落

* 期铅升至17个月高位后下滑

路透伦敦7月29日 - 期铜周二下滑，因供应增加的前景盖过了全球经济体质令人鼓舞的迹象。因预期市场供应收紧，期锌一度在三年高位附近徘徊，之后回落。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.56%，报7,080美元。

本月稍早的数据显示，全球最大金属消费国－中国制造业在7月以18个月最快速度扩张，而美国经济动能也已增强，其就业市场前景改善。

不过铜市预计今年还将出现供应过剩，可能令价格承压。上周五美国自由港麦克默伦铜金矿公司 与印尼政府达成一项协议，使其得以恢复印尼的铜精矿出口。这实际上结束了持续六个月的税务争端，并为其它矿商跟进铺平了道路。自由港预计，公司今年下半年从印尼出口75.6万吨铜精矿。

分析师表示，在本周重要经济指标公布前，以及有国际政治风险的情况下，基本金属市场难以有大的上涨。

美国将在周三发布第二季国内生产总值(GDP)数据，周五美国将公布7月就业报告。中国本周将发布官方制造业数据，预计将为全球经济复苏是否已确立提供新的证据。

“投资人肯定在观望重大事件...比如美联储货币政策会议结果以及本周的美国非农就业报告。没有人希望大举押注。”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示。

美国经济谘商会周二公布，7月美国消费者信心指数为90.9，为2007年10月来最高，6月消费者信心指数被上修为86.4，前值为85.2。路透访问的分析师预期7月消费者信心指数为85.3。

三个月期锌 盘中升至2011年8月来最高的2,416美元，但收低约2%，报2,366美元。

期铅 收报每吨2,267美元，跌约1.5%，之前触及2013年2月底来最高的2,307美元。

期锡 收报22,900美元，升1.10%。期铝 收报1,982美元，大跌1.59%。期镍 收报18,650美，跌0.80%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化