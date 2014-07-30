金属期市：期铅下滑，因投资人在大涨后获利了结

* 全球经济改善，金属将得益

* 中国制造业成长加速

* 美国第二季经济强劲反弹

路透伦敦7月30日 - 期铅周三下滑，因投资人在本月大涨后获利了结，但全球经济前景改善料为工业金属提供支撑。

投资人之前买入铅、锌和铝等受压资产，因预期经济缓慢改善，随着需求增加，库存将减少。

基金买盘扶助推高期铝和期锌价格分别在7月升至约18个月来最高和三年最高，期铅也在周二创下17个月高位。

“金属价格上涨的主要原因并不是基本面状况的改变，而是因投资行为的改变。部分是因宏观信心的改善。”花旗商品分析师Ivan Szpakowski表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 收低0.3%，报2,260美元，延续昨日1.4%的跌幅。

三个月期锌 从稍早跌势中反弹，收高0.6%，报2,380美元，昨日结束六日连升，下挫1.8%。

锌上涨是因预计矿产供应减少将导致市场短缺。

一初步调查显示，7月中国制造业以18个月最快速度增长。

美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今日稍晚发布货币政策决定，预计将继续缩减购债计划，并可能为离最终升息还有多远提供一些微妙的线索。

其他金属中，三个月期铜 收高0.6%，报7,125美元，三个月期铝 收高2%，报2,022美元，三个月期锡 基本持平，报22,890美元，三个月期镍 收高1.7%，报18,960美元。(完)

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