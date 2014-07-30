金属期市：期铅下滑，因投资人在大涨后获利了结

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 全球经济改善，金属将得益
* 中国制造业成长加速
* 美国第二季经济强劲反弹
路透伦敦7月30日 - 期铅周三下滑，因投资人在本月大涨后获利了结，但全球经济前景改善料为工业金属提供支撑。
投资人之前买入铅、锌和铝等受压资产，因预期经济缓慢改善，随着需求增加，库存将减少。
基金买盘扶助推高期铝和期锌价格分别在7月升至约18个月来最高和三年最高，期铅也在周二创下17个月高位。
“金属价格上涨的主要原因并不是基本面状况的改变，而是因投资行为的改变。部分是因宏观信心的改善。”花旗商品分析师Ivan Szpakowski表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铅 收低0.3%，报2,260美元，延续昨日1.4%的跌幅。
三个月期锌 从稍早跌势中反弹，收高0.6%，报2,380美元，昨日结束六日连升，下挫1.8%。
锌上涨是因预计矿产供应减少将导致市场短缺。
一初步调查显示，7月中国制造业以18个月最快速度增长。
美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今日稍晚发布货币政策决定，预计将继续缩减购债计划，并可能为离最终升息还有多远提供一些微妙的线索。
其他金属中，三个月期铜 收高0.6%，报7,125美元，三个月期铝 收高2%，报2,022美元，三个月期锡 基本持平，报22,890美元，三个月期镍 收高1.7%，报18,960美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。