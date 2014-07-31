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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 09:27 BJT

金属期市：铜价受支撑，因美联储表示不急于升息

LME期铝 持平，周三上涨2%。LME期锌 和期铅 走势不一，上日出现获利了结。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。

美国第二季经济成长速度高于预估，第一季衰退幅度亦不如先前发布来得剧烈，这可望令外界更加看好今年下半年经济的表现。

周三出炉的数据显示，欧元区7月经济近期指数意外上升，尽管西方与俄罗斯围绕乌克兰问题的危机加深。而且消费者和企业通胀预期上升。

LME仓储改革可能再次延后数月，此前英国法官拒绝对一个案件作出立即判决，影响改革进程。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 张涛/石冠兰)
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