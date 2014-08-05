金属期市：期铜走低，因中国服务业增长放缓

* 中国7月服务业增长放缓，至近九年最低水平

* 锌、铅和铝市场投资者关注供应短缺

路透伦敦8月5日 - 期铜周二走低，受累于数据显示，中国服务业增长放缓，至近九年来最低，引发市场担忧全球最大金属消费国中国的需求前景。

LME三个月期铜 收跌1.05%，报每吨7,055美元。

期铜年内迄今累积下跌逾4%，因市场预期今年供应不断增加，且需求不振。

部分分析师认为，铜价回落是买入良机，因美国经济前景改善，且中国经济也显示出一些令人鼓舞的迹象。

“长期来看，我仍然看涨期铜。在成长基本面不断改善的情况下，不逢低吸纳是愚蠢的，”Ava Trade的首席市场分析师Naeem Aslam称。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)将保持低利率一段时间的前景鼓舞投资者买入金属，限制价格跌势。

多数美国一级交易商预计，美联储不会在明年下半年之前升息。

部分分析师预计，锌、铅和铝等面临供应短缺的金属可能受到市场青睐，因投资者关注部分锌和铅矿不久将关闭，或削减产能，铝交易所库存遭遇瓶颈，以及价格疲弱等问题。

“需求不错，且正在不断改善，这表明供应面更为紧蹙的金属将会有更为出色的表现，”摩根士丹利的分析师Joel Crane表示。

Crane称，摩根士丹利对锌的看法更为利好，预计第四季锌均价将为每吨2,205美元。

LME三个月期锌 收跌0.56%，报每吨2,380美元，周一急升2.4%，7月28日触及2011年8月以来的高位2,416美元。

三个月期铝 收报每吨2,013美元，下跌0.8%。三个月期铅 收跌1.8%，报每吨2,238美元。三个月期锡 收涨0.45%，报每吨22,500美元。三个月期镍 回落0.43%，收报每吨18,420美元。(完)

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