金属期市：期镍因俄罗斯制裁忧虑而上涨，期铜走强

* 俄罗斯为产镍大国，制裁忧虑打压镍价

* 巴布亚新几内亚镍矿停产

* 铜价上涨，市场静待中国经济数据

路透伦敦8月7日 - 期镍价格周四升至一周半高位，因巴布亚新几内亚镍矿停产以及西方扩大对产镍大国俄罗斯的制裁可能很快产生影响的前景。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期镍 盘中高见19,160美元，大涨2.3%，收盘升0.7%，报18,850美元，周三收报18,725美元。

“对镍而言，围绕俄罗斯的担忧加重是一个影响因素，部分乌克兰/俄罗斯相关产品都会受影响。”Marex Spectron销售和分析部门主管Vicky Sanders表示。

美国和欧盟自俄罗斯3月吞并克里米亚后就对俄罗斯实施了制裁，上月马航客机在亲俄叛军控制的乌克兰东部上空被击落后，欧美追加了制裁。

周四俄罗斯以牙还牙，禁止进口欧美的诸多食品。

全球最大的镍和钯金生产商－俄罗斯的Norilsk Nickel 迄今还未受到制裁影响，但一些投资人相信鉴于紧张局势不断升息，该公司受制裁影响只是时间问题。

另外，根据周四媒体报导，巴布亚新几内亚一镍钴矿本周停产，因其中国老板周一被村民袭击。中国大使馆一官员稍后表示，矿场已经恢复生产。

今年该矿镍产量预计为2.2万吨。

LME期铜 昨日触及五周低点后反弹，但仍对宏观经济数据和美元走势敏感。

周三欧元区公布的经济数据疲弱，意大利经济意外重陷衰退、德国工厂订单降幅为2011年来最大，这推高美元，压低铜价。

未来一周中国将公布大量经济数据，会给中国第三季经济表现带来初步印象。

LME三个月期铜 收高0.4%，报每吨6,999美元，周三盘中触及6月30日以来最低6,951.75美元。

三个月期铝 收高0.1%，报每吨2,027美元。三个月期锌 回落1.2%，收报每吨2,329美元。三个月期铅 收涨1%，三个月期锡 收高0.4%。(完)

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