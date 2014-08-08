金属期市：伦铜清淡交投中下滑，等待中国贸易数据

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
中国未来一周将公布大量经济数据，可以据此判断第三季中国经济表现。此前信号好坏不一，显示中国可能需要出台更多刺激举措以确保经济持续复苏。
欧洲央行周四维持指标利率在纪录低位，称如果欧元区滑向通缩，准备印钞购债。央行并警告乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。
据美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的一项调查，受经济危机后续影响，四分之一的美国家庭面临经济压力，大多数认为未来一年工资不会上涨。
全球最大的轧铝生产商Novelis 公布，季度获利跳升150%，受助于2014年巴西世界杯期间饮料罐销量增加。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 石冠兰/郑茵)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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