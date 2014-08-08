金属期市：期铜在五周低点附近持稳，受中国进口减少打压

* 中国7月出口跳升14.5%

* 中国7月铜进口减少2.9%

* 中国保税区铜库存料降至66万吨－CRU

路透伦敦8月8日 - 期铜价格周五持稳，但仍接近五周低点，因供应增加及主要消费国－中国需求乏善可陈。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,995美元，周四收报6,970美元。

受海外发达经济体复苏以及国内稳外贸政策的拉动，中国7月出口增速重回双位数并创15个月高点，当月贸易顺差亦创下历史新高。预计未来出口有望维持快速增长势头。

不过中国7月铜进口环比减少2.9%，连跌第三个月。

周三铜价降至五周低点6,951.75美元。

“中国进口数据压低铜价，鉴于西方同俄罗斯相互制裁的局面，只会令铜需求疲弱。”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示。

北大西洋公约组织(NATO)秘书长呼吁俄罗斯从与邻国开战的边缘后撤。北约表示，俄罗斯在边境集结军队，为可能入侵乌克兰做准备。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 印尼公司的首席执行官Rozik Soetjipto称，周四将完成行业新规出台后首次铜精矿出口船运装货。

路透7月调查显示，预计今年年底铜市将出现22.6万吨的供应过剩，明年将增至28.5万吨。

英国商品研究所(CRU)分析师李春兰表示，中国保税区铜库存已经降至66万吨，5月底为81.5万吨，部分因青岛港金属融资涉嫌欺诈令交易商库存融资难度加大。

LME三个月期镍 收报18,560美元，周四收报18,725美元。三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报2,024美元，周四收报2,027美元。三个月期锌 由每吨2,357.50美元跌至2,295美元。三个月期铅 微跌3美元，报2,240美元。三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报22,375美元，周四收报22,280美元。(完)

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