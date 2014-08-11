金属期市：期铜持稳，因乌克兰紧张局势缓和及中国经济前景乐观

* 乌克兰政治紧张局势缓和，支撑风险意愿

* 欧股从两周跌势中反弹

* 现货铝较三个月期铝折让为2012年12月来最窄

路透伦敦8月11日 - 伦敦期铜周一持稳，因俄罗斯宣布军演结束后，围绕乌克兰的紧张情势缓解，对于风险的偏好升温，而关于中国经济前景和金属需求的乐观情绪也抵消了对铜供应不断增加的预期。

三个月期铜 收报6,995美元，持平于上周五收盘水准，上周期铜连跌第二周，下滑1.1%。

俄罗斯国防部周五称，在同乌克兰接壤的边境进行的军事演习结束。

全球股市在近期下跌后出现反弹，核心公债价格周一下滑，因市场认为俄罗斯和乌克兰之间发生直接冲突的风险降低，而中东紧张局势也有缓和。

“周末地缘政治紧张局势出现一些缓和的迹象，这有助于股市。基本金属也得益于此。”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。

投资人关注中东局势，以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。 。

美国对伊拉克境内伊斯兰国(IS)的目标实施空中打击，一些分析师认为这有助于市场稳定，限制了伊拉克石油断供的风险。

上周五出炉的中国出口数据强劲，反映出金属需求坚稳。但全球贸易尚缺乏强劲数据的支撑，特别是还不清楚俄罗斯相关制裁措施，对欧洲经济及其金属需求的影响。

本周中国和美国将公布工业生产数据，会令市场更了解全球经济体质的情况。

不过投资人担心铜价下半年可能承压，因供应不断增加。

路透7月调查显示，预计今年年底铜市将出现22.6万吨的供应过剩，明年将增至28.5万吨。

其他金属中，三个月期铝 收报2,033.50美元，上周五买盘最后报2,024美元。现货铝较三个月期铝的折让CMAL0-3收窄至4.25美元，显示出供应吃紧。

三个月期锌 由每吨2,295美元升至2,304美元。三个月期铅 升17美元，报2,257美元。三个月期镍 收报18,650美元，上周五收报18,560美元。三个月期锡 由22,375美元升至22,400美元。(完)

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