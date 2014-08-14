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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:37 BJT

金属期市：伦铜陷于七周低位附近，中国需求存疑虑

美国零售销售增长7月意外停滞，表明第三季初经济动能有些减弱。

欧元区6月工业生产意外下滑，打击了经济复苏可能更强的希望，欧元区受到乌克兰、伊拉克和加沙地带冲突的影响。

中国7月经济数据表现疲软，显示可能需要更多政策支持，以维持经济增长处于正轨。

欧洲铜溢价本周降至逾一年低位，需求放缓和供应增加拖累市场。

根据一份法律文件，大宗商品交易商托克(Trafigura)旗下仓储业务Impala，是最新发起与中国两个港口金属融资欺诈相关的法律行动的公司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 于春红)
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