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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 16:10 BJT

金属期市：伦敦期铜接近七周低位，阴云笼罩全球经济

他并称，由于美国决策者不大可能采取新措施支撑该国经济，金属可能会面临又一个疲弱期。

0716GMT，LME三个期铜 攀升0.3%，报每吨6,845元人民币，周四曾跌至每吨6,821元，为6月23日以来最低。

本周期铜价格料下跌逾2%，周线跌幅可能为四周来最大。

上海期货交易所主力沪铜合约 触及七周低点，然后反弹脱离200日移动均线，将跌幅缩减至0.2%，报每吨48,910元人民币。

欧元区第二季经济增长停滞，德国经济萎缩，疲弱的数据压低了油价。

经纪商Triland在研报中称，其他金属方面，LME期铝 可能测试每吨1,986美元附近的支撑位，因技术信号暗示可能出现一些盘整。该合约最新报2,011.50美元。(完)

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(编译 洪曦/李春喜; 审校 戴素萍)
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