金属期市：伦敦期铜接近七周低位，阴云笼罩全球经济

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
他并称，由于美国决策者不大可能采取新措施支撑该国经济，金属可能会面临又一个疲弱期。
0716GMT，LME三个期铜 攀升0.3%，报每吨6,845元人民币，周四曾跌至每吨6,821元，为6月23日以来最低。
本周期铜价格料下跌逾2%，周线跌幅可能为四周来最大。
上海期货交易所主力沪铜合约 触及七周低点，然后反弹脱离200日移动均线，将跌幅缩减至0.2%，报每吨48,910元人民币。
欧元区第二季经济增长停滞，德国经济萎缩，疲弱的数据压低了油价。
经纪商Triland在研报中称，其他金属方面，LME期铝 可能测试每吨1,986美元附近的支撑位，因技术信号暗示可能出现一些盘整。该合约最新报2,011.50美元。(完)
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(编译 洪曦/李春喜; 审校 戴素萍)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。