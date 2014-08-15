金属期市：期铜小涨但盘中触及6月以来最低，因担忧中国需求

* 中国经济数据显示成长疲弱，欧元区成长放缓

* 美国消费者信心降至去年11月以来最低

* LME锌库存增加9,900吨，镍库存触及创纪录水平

路透伦敦8月15日 - 期铜周五小涨，因部分投资者回补空头头寸，以便在周末前锁定获利，但涨幅受限，因最大金属消费国中国经济成长前景低迷，引发对需求的忧虑。

期铜自7月8日触及近五个月高位后已累计回落近5%，且本周下跌1.9%，为四周来最大周度跌幅。

LME三个月期铜 盘中跌至6,823美元的低位，为逾七周来最低，后反弹。收盘时没有成交，最后买入价报每吨6,870美元，上涨0.7%。

周末前结账主导了周五金属市场的交投，但预计下周价格可能进一步走低，经纪商INTL FCStone的分析师Edward Meir表示。

他在一份报告中指出，“我们认为，全球宏观数据(美国以外)明显转趋负面，尤其是中国和欧洲的数据，且这可能在下周进一步重压金属市场。”

“主要消费国中国的成长前景看似相当低迷，表明中国政府不希望看到经济受信贷增长的推动强劲反弹。这对于未来几个月的成长前景而言，不是好兆头，”法国兴业银行的金属分析师Robin Bhar。

“由于欧元区经济成长也停滞，且美国经济表现反复无常，我认为，全球成长和金属需求前景看似较几个月前更加不确定。”

今日公布的美国数据喜忧参半，7月工业生产小幅增长，但消费者信心降至去年11月以来最低。这加剧了市场的谨慎情绪。

投资者还担忧，今年下半年供应进一步增加，将导致铜市供应过剩的情况加剧。

其他金属方面，锌价走低，因库存再度攀升，提醒投资者库存过剩的局面。周五公布的数据显示，LME锌库存MZNSTX-TOTAL增加9,900吨，7月底以来库存累计攀升14%。

LME三个月期锌 收跌0.1%，报每吨2,272美元。

三个月期铝 收涨0.1%，报每吨2,000美元。三个月期铅 上扬0.6%，收报每吨2,214.50美元。三个月期锌 收高0.1%，报每吨22,470美元。

三个月期镍 收盘时没有成交，最后买入价报每吨18,650美元，日内下跌0.2%。之前公布的数据显示，LME镍库存MNISTX-TOTAL再创纪录新高32.2728万吨。(完)

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