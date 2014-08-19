金属期市：供应担忧拖累期铜走低，但期铝攀升

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 现货铝与三个月期铝接近平价
* Capital Economics预计铜价年底将跌至每吨6,500美元
路透伦敦8月19日 - 铝价周二攀升，受助于短期供应短缺。期铜走低，因预期将有更多供应入市，令市场的担忧挥之不去。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 攀升1%，收报每吨2,039美元。
铝的远期价格曲线显示，有越来越多的供应紧张的迹象，周一的现货铝与三个月期铝的价差为2012年12月以来最接近平价的水平。
现货铝较三个月期铝贴水从6月中触及的44.25美元大跌至1.25美元，表明短期供应很难获得。
自5月底以来，铝价累计攀升了16%，因投资者押注生产商削减产能，以及需求强劲将导致铝市在今年向供应短缺的方向发展。
但铜价走低，因担忧可能出现供应过剩。三个月期铜 跌0.6%，收报每吨6,865美元。
铜价从上周触及的6,821美元附近的七周低位反弹，但涨势动能看似正逐步消退。
有关供应增加将导致市场出现大量过剩供应的预期重压铜价。
“我们预期铜价将进一步普跌，因在需求增长疲弱使供应瓶颈问题得到缓解，”Capital Economics的Caroline Bain称，他预计铜价年底将跌至6,500美元。
路透7月进行的一项调查显示，预计铜市年底将出现22.6万吨的过剩供应，明年将增至28.5万吨。
三个月期锡 下跌0.1%，收报每吨22,425美元。
三个月期锌 收涨0.9%，报每吨2,302美元。三个月期铅 上扬0.5%，收报每吨2,226美元。三个月前期镍 攀升0.3%，收报每吨18,550美元。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)