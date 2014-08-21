金属期市：期铜持稳，美国数据抵消其他地区成长疲弱数据的影响

* 楼市和就业数据提振美国经济成长前景

* 现货铝较期铝贴水扩阔，因供应紧张状况缓解

* 全球精炼铜市场5月出现6.9万吨的供应短缺-国际铜业研究组织

* 中国精炼铜进口7月下降16%

路透伦敦8月21日 - 期铜周四持稳，之前美国数据显示经济成长加速，支撑铜价，但全球其他地区成长迟滞，使铜价承压。

周四公布的数据显示，尽管美国制造业活动8月扩张，中国和欧洲的制造业成长放缓，进一步表明，全球经济复苏进程曲折，可能需要更多货币刺激政策来保持增长势头。

LME三个月期铜 收报每吨7,017美元，周三收报7,010美元，当日急升2.1%。

“考虑到PMI数据与预期的差距，我们认为，抛售力度可能在本周剩余时间加大，”INTL FCStone的分析师Edward Meir在一份研究报告中写道。

“目前的宏观形势是，除美国以外的主要经济体均显示出成长放缓的迹象。这对看涨商品市场而言并不十分有利。”

在前一日被迫回补空头头寸后，金属投资者对抛售态度谨慎。

周三铜价的走势导致很多看空投资者作出了错误的押注，在止损指令被触发后，他们被迫回补空头。

中国海关数据显示，7月精炼铜进口为244,959吨,同比下降16.07%。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新的月报中称，全球精炼铜市场5月出现6.9万吨的短缺，4月为短缺18.6万吨。

三个月期铝 收报每吨2,061美元，周三收报2,076吨。

咨询公司的Paul Adkins称铝价涨势过快，可能回落。

逾10万吨等待交割的荷兰弗利辛恩仓库的铝库存取消交割。这使短期供应吃紧的局面有所缓解。本周稍早，现货铝与指标期铝的贴水收窄至1.25美元，为2012年12月以来最窄，但之后扩阔至12美元。

其他金属方面，三个月期锡 报每吨22,200美元，周三报22,420美元。三个月期锌 收报每吨2,362美元，周三报2,356美元。三个月期镍 收报每吨18,825美元，周三报18,950美元。

三个月期铅 收盘时没有成交，最后买入价报每吨2,246.50美元，周三报2,259美元。(完)

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