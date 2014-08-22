版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 23日 星期六 01:16 BJT

金属期市：期铜触及两周高位，因叶伦对利率前景的看法较预期均衡

* 叶伦讲话发表后，美元兑欧元触及11个月高位

* “温和派”叶伦对利率前景的看法较预期均衡

* 镍市6月出现供应过剩

路透伦敦8月22日 - 期铜周五触及两周最高，且本周可能录得近一年来最大周度涨幅，因美国经济前景不断改善，且预期美国利率将在较长时间内保持在低位。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，联储在决定何时升息时应谨慎行事。

叶伦还指出，如果美国经济复苏加速，联储可能提前升息。市场认为，叶伦对利率前景的看法较预期更为均衡，带动美元兑欧元攀升至11个月高位。

美元兑欧元走强增加了欧洲投资者买入美元计价的商品的成本，但今日美元走强未能干扰期铜的升势。

LME三个月期铜 上扬0.9%，收报每吨7,080美元，盘中触及8月5日以来最高7,087美元。

本周期铜累计攀升3.1%，为去年9月以来最大周度升幅。

周四公布的数据显示，美国7月成屋销售触及10个月高位，上周初请失业金人口减少，表明美国经济表现强劲，这也扶助支撑期铜涨势。

另外，制造业数据显示，美国企业活动加速扩张，但中国和欧洲制造业成长放缓，显示全球经济成长并不均衡。

其他金属方面，三个月期镍 回落0.4%，收报每磅18,750美元，之前公布的数据显示，镍市出现供应过剩。

全球镍研究组织公布的最新月报显示，全球镍市6月出现1,800吨的供应过剩，之前一个月有3,300吨的供应缺口。

三个月期锡 收跌0.3%，报每吨22,125美元，尽管LME锡库存减少，且有更多仓单被取消，意味着锡库存将进一步减少，之前锡库存连续数月增加。

三个月期锌 回落0.4%，收报每吨2,352美元。三个月期铅 上扬0.3%，报每吨2.253.50美元。三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨2,063美元，上扬0.1%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐