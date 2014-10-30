金属期市：期铜走低，因美联储声明和美国数据带动美元走强

* 指标期铝较现货铝出现贴水
* 美联储声明基调强硬，推高美元
* 中国承诺扶助六个经济领域的消费
* 美国经济第三季成长3.5%，超过预期
路透伦敦10月30日 - 期铜周四回落逾1%，因强劲的美国成长数据以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)基调较为强硬的政策声明推动美元劲扬。
贸易逆差缩小以及国防支出大增支撑美国第三季经济成长，商务部周四公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%，优于分析师预估的成长3.0%。
加之美联储昨日公布的政策声明显出其对经济前景的信心，美元受到提振，今日延续升势至三周半高位。美元走强使欧洲和其他非美国投资者投资以美元计价的商品的成本增加。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.2%，报每吨6,736美元。
“美联储的声明支撑美元，拖累商品的表现，但最重要的是铜矿产能增加使市场不可避免会出现供应过剩。我预计现在到年底，期铜的目标价为6,500美元，”法国巴黎银行商品策略部主管Harry Tchilinguirian表示。
年内迄今铜价累积下跌8%，因中国楼价回落导致需求放缓，而供应增加预计将使市场明年出现严重的供应过剩。
两家中国最大的银行报告第三季坏账大幅增加，其中一家银行还表示，信贷紧缩导致东部沿海地区的小企业融资困难的局面可能正在向西部蔓延。这也重压铜价。
中国股市周四触及20个月高位，因政府表示将刺激房地产等六个经济领域的消费，铜价跌幅受限。
三个月期铝 回落0.2%，报每吨2,025美元，自8月底以来，现货价格首次超过三个月期铝的价格。
期货价格跌至现货价格之下通常暗示短期供应短缺。
现货铝较三个月期铝CMAL0-3每吨溢价8.25美元，9月中为贴水39.25美元。
三个月期锌 止跌反弹，上扬0.2%，报每吨2,300美元。
其他金属方面，三个月期锡 下跌0.1%，报20,100美元。三个月期铅 收盘时没有成交，买盘最后报2,007美元，下跌1.4%。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)