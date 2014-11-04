金属期市：LME基本金属下滑，因担心供应过剩及欧洲经济成长

* 欧盟执委会下调欧元区经济成长预估

* 上海保税区铜溢价降至80-100美元－Shmet

* 中国铜厂加紧生产以实现今年产量目标

路透伦敦11月4日 - 伦敦金属交易所(LME)基本金属周二下滑，因投资人担心供应过剩以及欧洲经济成长放缓，这盖过了美元小跌带来的积极影响。

LME三个月期镍 跌幅最大，日低报15,230美元，收盘报15,270美元，大跌3.1%，且为10月15日来最大单日跌幅。

欧盟执委会周二表示，脆弱的欧元区经济将需要再一年的时间，才能达到温和成长的水平，执委会并下修成长预估，并预期欧元区会有更多的低通胀及高失业率。

供应过剩的忧虑也令金属市场承压，LME镍库存周二再创新高385,860吨。

LME镍库存今年猛增48%，显示尽管今年稍早主要出口国印尼颁布矿石出口禁令带动镍价大涨，但镍供应仍充足。

三个月期铜 收低1%，报6,650美元，从上周触及的近六周高位6,835.50美元回落。

英国商品研究所(CRU)铜业分析师李春兰表示，市场一直预测的供给增加已经开始在中国市场体现。

“正如我们所预期的，自9月份，供应明显在增加，炼厂加紧生产以达到年产量目标，”她表示，“但价格可能在11月稍后反弹，因预期政府会出台对房地产行业的更多扶助政策。”

根据上海金属网(Shmet)，上海保税区铜溢价已经降至6月中来最低的80-100美元，约两周前报95-102美元，这也反映出供应改善。

期锌 收盘没有成交，买盘最后报2,251美元，大跌2.1%，期铝 收低0.4%，报每吨2,061.50美元。期锡 收低1%，报每吨19,575美元。期铅 收低1.2%，报2,006美元。(完)

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