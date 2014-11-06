金属期市：期铜持稳，欧洲央行暗示准备实施进一步措施提振经济

* 中国央行警告有经济阻力
* 欧洲央行称在必要时准备采取进一步行动
* 期锡上涨，因印尼实施新的出口规定
路透伦敦11月6日 - 期铜周四持稳，此前欧洲央行的讲话暗示准备实施进一步措施提振经济，这抵消了对中国经济成长的担忧以及欧元走软的影响。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，内部工作人员正在为未来可能采取的行动作准备 。之后欧股上扬。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.3%，报6,660美元，周三期铜跌至10月20日来最低的6,543.50美元，之后反弹，收报6,640美元。
“德拉吉确实重申了之前所说的，即欧洲央行目标将资产负债表规模向2012年的水准扩大，意味着要达到这一目标，至少还需要购买1-1.5万亿美元的资产,”INTL FCStone分析师Ed Meir表示。
不过，中国央行警告中国经济预计在为来几个月将面临更强劲的阻力，根据路透调查，即将公布的数据可能显示中国经济持续降温，这给金属市场前景带来压力。
欧元兑美元降至两年低点，令以美元计价的商品承压。
美国经济数据方面，劳工部公布上周初请失业金人数降幅超预期，进一步显示就业市场状况愈发吃紧。
三个月期铝 升0.8%，报2,076美元。
中国国有研究公司安泰科的高级铝业分析师姚羲之(音)表示，因中国房地产行业疲弱，铝需求状况堪忧。
三个月期锡 收高1.7%，报19,970美元，法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示，可能因印尼本月初开始生效的收紧出口监管。
期镍 升1.2%，收报15,500美元。LME期铅 收报每吨2,010美元，升0.8%。期锌 收高0.3%，报每吨2,227美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)