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亚洲 | 2014年 11月 8日 星期六 02:26 BJT

金属期市：期铜在美国公布就业数据后上涨，期铝受生产商卖盘打压

* 美国10月失业率降至六年新低

* 铝市出现拉锯，生产商抛售但CTA买入

路透伦敦11月7日 - 期铜周五上涨，因美国就业报告有强劲的方面，显示美国经济尚未失去动能，投资人宽心。而期铝扩大跌幅，因生产商和贸易商抛售。

数据显示，美国10月非农就业岗位增长强劲，失业率降至六年低点，凸显在全球经济下滑之际，美国经济的韧性。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.83%，报6,715美元，在就业数据公布后，期铜还在下跌。

三个月期铝 盘中挫至2,054.75美元，之后缩减跌幅，收报2,055美元，跌1.01%。

“在铝价上涨时出现大量抛盘，但在铝价回落时又出现商品交易顾问(CTA)买盘，这令铝价保持在区间内交投。”Jefferies Bache分析师Gayle Berry表示。

CTA管理投机性投资基金，通常使用电脑程式发出的买入信号。

近期美元上涨限制了铜价升幅。但法国兴业银行驻新加坡的分析师Mark Keenan表示，尽管美元带来压力，但金属市场也在跟随基本面的情况。

全球库存量低支撑铜价，但供应增加的预期限制了升幅，令铜价保持在窄幅交投区间内。

三个月期锡 收高1.3%，报20,230美元，期镍 跌0.48%，收报15,425美元。LME期铅 收报每吨2,037美元，升1.34%。期锌 收高0.81%，报每吨2,245美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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