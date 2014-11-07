金属期市：期铜在美国公布就业数据后上涨，期铝受生产商卖盘打压

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国10月失业率降至六年新低
* 铝市出现拉锯，生产商抛售但CTA买入
路透伦敦11月7日 - 期铜周五上涨，因美国就业报告有强劲的方面，显示美国经济尚未失去动能，投资人宽心。而期铝扩大跌幅，因生产商和贸易商抛售。
数据显示，美国10月非农就业岗位增长强劲，失业率降至六年低点，凸显在全球经济下滑之际，美国经济的韧性。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.83%，报6,715美元，在就业数据公布后，期铜还在下跌。
三个月期铝 盘中挫至2,054.75美元，之后缩减跌幅，收报2,055美元，跌1.01%。
“在铝价上涨时出现大量抛盘，但在铝价回落时又出现商品交易顾问(CTA)买盘，这令铝价保持在区间内交投。”Jefferies Bache分析师Gayle Berry表示。
CTA管理投机性投资基金，通常使用电脑程式发出的买入信号。
近期美元上涨限制了铜价升幅。但法国兴业银行驻新加坡的分析师Mark Keenan表示，尽管美元带来压力，但金属市场也在跟随基本面的情况。
全球库存量低支撑铜价，但供应增加的预期限制了升幅，令铜价保持在窄幅交投区间内。
三个月期锡 收高1.3%，报20,230美元，期镍 跌0.48%，收报15,425美元。LME期铅 收报每吨2,037美元，升1.34%。期锌 收高0.81%，报每吨2,245美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申