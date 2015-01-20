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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 09:54 BJT

金属期市：伦铜小升且交投淡静，关注中国GDP数据

路透调查显示，中国经济在2014年第四季或将增长7.2%，为全球金融危机严重时期以来最慢，政策制定者面临推出更多刺激举措的压力。

路透调查周二显示，日本1月制造业景气判断指数连续第二个月下降，非制造业景气判断指数也下跌，凸显在全球不确定性上升之际日本经济复苏的脆弱。

力拓 周二称，该公司第四季铁矿石产量较上年同期增长12%至7,910万吨，实现2.95亿吨的全年目标指引。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 李爽/张荻； 审校 郑茵/李婷仪)
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