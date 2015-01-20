金属期市：伦铜小升且交投淡静，关注中国GDP数据

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透调查显示，中国经济在2014年第四季或将增长7.2%，为全球金融危机严重时期以来最慢，政策制定者面临推出更多刺激举措的压力。
路透调查周二显示，日本1月制造业景气判断指数连续第二个月下降，非制造业景气判断指数也下跌，凸显在全球不确定性上升之际日本经济复苏的脆弱。
力拓 周二称，该公司第四季铁矿石产量较上年同期增长12%至7,910万吨，实现2.95亿吨的全年目标指引。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 李爽/张荻； 审校 郑茵/李婷仪)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M