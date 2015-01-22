金属期市：伦铜从一周高位滑落，交易商对欧洲央行预期获利了结

欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。

中国总理李克强周三表示，中国经济增长放缓反映了世界经济形势，并承诺将继续推动促进增长的重大改革。

美国12月独栋房屋开工增至六年半最高水平，建筑许可也急增，是疲弱楼市令人鼓舞的复苏迹象。

中国的投资基金表示，将观察春节后中国的铜需求状况，再决定是否试图再度迫使铜价下跌。这些基金的卖盘曾扶助推动铜价跌至逾五年低位。(完)

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