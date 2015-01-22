金属期市：伦铜从一周高位滑落，交易商对欧洲央行预期获利了结

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。
中国总理李克强周三表示，中国经济增长放缓反映了世界经济形势，并承诺将继续推动促进增长的重大改革。
美国12月独栋房屋开工增至六年半最高水平，建筑许可也急增，是疲弱楼市令人鼓舞的复苏迹象。
中国的投资基金表示，将观察春节后中国的铜需求状况，再决定是否试图再度迫使铜价下跌。这些基金的卖盘曾扶助推动铜价跌至逾五年低位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/许娜；审校 戴素萍)
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路透上海5月8日 - 中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司上周六公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。