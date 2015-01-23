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亚洲 | 2015年 1月 24日 星期六 02:11 BJT

金属期市：期铜连跌第六周，因美元走强和担心中国需求

* 期铜本周累计下跌3.5%
    * 美元兑欧元触及11年高位
    * 中国1月制造业成长停滞

    路透伦敦1月23日 - 期铜周五走低，重新跌向近期触及的五年半低位
，本周连跌第六周，受累于美元走强，以及担忧最大消费国中国的需求前
景。
    
    LME三个月期铜 收跌2.74%，报每吨5,510美元。期铜上周触及
五年半低位5,353.25美元，年内迄今累计下跌逾12%。 
    
    期铜本周累计下跌3.5%。上次出现六周连跌是在2012年中。
    
    “我们认为跌势过度。但目前(中国消费者)可能并不急于购买铜，因
没有人会在农历新年假期前增加金属库存。因此，这在短期内对铜市不利
，”Natixis的商品研究部主管Nic Brown表示。
    
    中国公布的数据显示，1月制造业成长连续第二个月停滞不前，且企
业不得不加速降价来赢得新订单，数据加重了对中国经济面临的通缩压力
不断增加的担忧。
    
    周五公布的行业报告显示，1月美国制造业继续扩张，但速度略慢于
上月，追平一年来最低。 
   
    美元兑欧元触及2003年9月以来最高。
    
    欧元在欧洲央行祭出约1万亿欧元印钞购债计划后遭重压。
    
    “当尘埃落定，很可能欧洲央行的量化宽松计划能支撑部分商品价格
，”摩根士丹利驻墨尔本的分析师Joel Crane表示。
    
    但铜市仍不得不应对不断增加的供应。
    
    自年初以来，LME仓库的铜库存急增逾25%，至超过23.515万吨。
    
    其他金属方面，三个月期镍 急跌3.37%，收报每吨14,350美元
。三个月期铅 收挫2.33%，报每吨1,846美元。三个月期铝 
收报每吨1,828美元，下跌2.04%。三个月期锌 回落2.19%，收报每
吨2,095美元。三个月期锡 小跌0.15%，收报每吨19,475美元。. 
    
    穆迪将全球基本金属行业的展望从稳定下调至负面，因经济成长疲弱
，投资者人气降低以及铜价回落。(完)
   
      
      
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 (编译 母红; 审校 李军)
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