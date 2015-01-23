金属期市：期铜连跌第六周，因美元走强和担心中国需求

* 期铜本周累计下跌3.5% * 美元兑欧元触及11年高位 * 中国1月制造业成长停滞 路透伦敦1月23日 - 期铜周五走低，重新跌向近期触及的五年半低位 ，本周连跌第六周，受累于美元走强，以及担忧最大消费国中国的需求前 景。 LME三个月期铜 收跌2.74%，报每吨5,510美元。期铜上周触及 五年半低位5,353.25美元，年内迄今累计下跌逾12%。 期铜本周累计下跌3.5%。上次出现六周连跌是在2012年中。 “我们认为跌势过度。但目前(中国消费者)可能并不急于购买铜，因 没有人会在农历新年假期前增加金属库存。因此，这在短期内对铜市不利 ，”Natixis的商品研究部主管Nic Brown表示。 中国公布的数据显示，1月制造业成长连续第二个月停滞不前，且企 业不得不加速降价来赢得新订单，数据加重了对中国经济面临的通缩压力 不断增加的担忧。 周五公布的行业报告显示，1月美国制造业继续扩张，但速度略慢于 上月，追平一年来最低。 美元兑欧元触及2003年9月以来最高。 欧元在欧洲央行祭出约1万亿欧元印钞购债计划后遭重压。 “当尘埃落定，很可能欧洲央行的量化宽松计划能支撑部分商品价格 ，”摩根士丹利驻墨尔本的分析师Joel Crane表示。 但铜市仍不得不应对不断增加的供应。 自年初以来，LME仓库的铜库存急增逾25%，至超过23.515万吨。 其他金属方面，三个月期镍 急跌3.37%，收报每吨14,350美元 。三个月期铅 收挫2.33%，报每吨1,846美元。三个月期铝 收报每吨1,828美元，下跌2.04%。三个月期锌 回落2.19%，收报每 吨2,095美元。三个月期锡 小跌0.15%，收报每吨19,475美元。. 穆迪将全球基本金属行业的展望从稳定下调至负面，因经济成长疲弱 ，投资者人气降低以及铜价回落。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)