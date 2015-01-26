金属期市：期铜触及五年半低位后反弹，因传言中国国储局欲低价购铜

* 中国累积库存的臆测升温

* 投资者摆脱了对希腊大选结果的担忧

* LME铜库存今年增加三分之一

路透伦敦1月26日 - 期铜周一从五年半低位反弹，投资者摆脱了对希腊大选结果的担忧，因对中国再度开始累积国有金属储备的臆测升温。

希腊左翼激进联盟党(Syriza)在大选中胜出引发市场担忧欧元区会出现动荡，但市场认为，希腊退出欧元区的可能性不大，对欧洲央行新刺激举措的信心占了上风。

与此同时，有报导称，中国国家物资储备局(SRB)将再度出手低价购铜，去年年底之前，国储局已经在铜价下跌时买入。

“我们认为铜市下跌可能过度。在某一时点，铜价将非常具有吸引力，是买入的良机，”Natixis商品研究部主管Nic Brown表示。

他还指出，对中国成长的忧虑犹存。

LME三个月期铜 盘中触及2009年7月以来最低5,339.50美元，后缩减跌幅，收报每吨5,580美元，上扬1.27%。

供应增加的迹象限制铜价涨幅。LME铜库存周一增加1,700吨，至23.685万吨，年初以来增加了三分之一。上海铜库存增加27%，至超过13万吨。

在铜价跌至五年半低位后，中国国储局可能购买铜的消息占了上风。

渣打银行在一份报告中称，“有新闻报导称，国储局欲从多个卖家手中购买2万吨精炼铜，鉴于目前的价格，看似是可信的。”

其他金属方面，三个月期铝 收报每吨1,880美元，上扬2.84%；三个月期锌 收涨1.86%，报每吨2,134美元；三个月期锡 升0.64%，收报每吨19,600美元；三个月期镍 跳涨2.79%，收报每吨14,750美元。

三个月期铅 收报每吨1,870美元，上扬1.3%。(完)

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