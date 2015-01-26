金属期市：期铜触及五年半低位后反弹，因传言中国国储局欲低价购铜

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 中国累积库存的臆测升温
* 投资者摆脱了对希腊大选结果的担忧
* LME铜库存今年增加三分之一
路透伦敦1月26日 - 期铜周一从五年半低位反弹，投资者摆脱了对希腊大选结果的担忧，因对中国再度开始累积国有金属储备的臆测升温。
希腊左翼激进联盟党(Syriza)在大选中胜出引发市场担忧欧元区会出现动荡，但市场认为，希腊退出欧元区的可能性不大，对欧洲央行新刺激举措的信心占了上风。
与此同时，有报导称，中国国家物资储备局(SRB)将再度出手低价购铜，去年年底之前，国储局已经在铜价下跌时买入。
“我们认为铜市下跌可能过度。在某一时点，铜价将非常具有吸引力，是买入的良机，”Natixis商品研究部主管Nic Brown表示。
他还指出，对中国成长的忧虑犹存。
LME三个月期铜 盘中触及2009年7月以来最低5,339.50美元，后缩减跌幅，收报每吨5,580美元，上扬1.27%。
供应增加的迹象限制铜价涨幅。LME铜库存周一增加1,700吨，至23.685万吨，年初以来增加了三分之一。上海铜库存增加27%，至超过13万吨。
在铜价跌至五年半低位后，中国国储局可能购买铜的消息占了上风。
渣打银行在一份报告中称，“有新闻报导称，国储局欲从多个卖家手中购买2万吨精炼铜，鉴于目前的价格，看似是可信的。”
其他金属方面，三个月期铝 收报每吨1,880美元，上扬2.84%；三个月期锌 收涨1.86%，报每吨2,134美元；三个月期锡 升0.64%，收报每吨19,600美元；三个月期镍 跳涨2.79%，收报每吨14,750美元。
三个月期铅 收报每吨1,870美元，上扬1.3%。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率