金属期市：期铜向五年半低点回落，因担心中国经济成长放缓及需求疲弱

* 美联储开始为期两日的货币政策会议

* 美国12月耐久财订单连跌第四个月

* LME铜库存继续增加

路透伦敦1月27日 - 期铜周二向昨日触及的五年半低位回落，因投资人担心主要金属消费国－中国经济成长放缓及需求疲弱，且金属库存不断增加。

中国最新公布的2014年工业企业利润同比增速续降至3.3%，较上年 下降8.9个百分点，其中，12月工业企业利润同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点， 显示中国经济下行压力仍相对较大。

“通常在中国农历新年前会有一些提前补充库存的动作，但今年都没有出现，因交易商没有资本运作，且仍对基本需求状况颇为紧张。”麦格理商品研究部门主管Colin Hamilton表示。

LME三个月期铜 收报每吨5,425美元，跌2.8%。1月迄今期铜下挫14%，过去两年已经大跌了20%。周一铜价触及五年半低点5,339.50美元。

“铜价跌势可能过度，”Wood Mackenzie分析师Paul Benjamin表示。

“预计今年铜市出现20-30万吨的小幅供应过剩。任何意外情况都可能消化掉市场的过剩－比如中国国家电网购买铜量超过预期，中国国储局可能决定这是收储的良好时机。”

不过目前投资人仍在关注供应不断增加以及中国需求疲弱。

LME数据显示，铜库存增加1,375吨，至去年4月来最高的238,225吨，自年初已经猛增约三分之一。

周二公布的数据有好有坏，给市场带来更多不确定性，美国12月耐久财订单连续第四个月下滑，但消费者信心升至七年半最高。

其他金属方面，三个月期铝 收报每吨1,855美元，跌1.3%；三个月期锌 收挫1.4%，报每吨2,105美元；三个月期铅 收报每吨1,869.50美元，微跌0.03%。三个月期锡 大跌1.5%，收报每吨19,305美元；三个月期镍 小涨0.3%，收报每吨14,800美元。(完)

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