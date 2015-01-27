金属期市：期铜向五年半低点回落，因担心中国经济成长放缓及需求疲弱

中国外汇：不主张一次性把汇率放开，未来人民币可能升值--央行专家
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
* 美联储开始为期两日的货币政策会议
* 美国12月耐久财订单连跌第四个月
* LME铜库存继续增加
路透伦敦1月27日 - 期铜周二向昨日触及的五年半低位回落，因投资人担心主要金属消费国－中国经济成长放缓及需求疲弱，且金属库存不断增加。
中国最新公布的2014年工业企业利润同比增速续降至3.3%，较上年 下降8.9个百分点，其中，12月工业企业利润同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点， 显示中国经济下行压力仍相对较大。
“通常在中国农历新年前会有一些提前补充库存的动作，但今年都没有出现，因交易商没有资本运作，且仍对基本需求状况颇为紧张。”麦格理商品研究部门主管Colin Hamilton表示。
LME三个月期铜 收报每吨5,425美元，跌2.8%。1月迄今期铜下挫14%，过去两年已经大跌了20%。周一铜价触及五年半低点5,339.50美元。
“铜价跌势可能过度，”Wood Mackenzie分析师Paul Benjamin表示。
“预计今年铜市出现20-30万吨的小幅供应过剩。任何意外情况都可能消化掉市场的过剩－比如中国国家电网购买铜量超过预期，中国国储局可能决定这是收储的良好时机。”
不过目前投资人仍在关注供应不断增加以及中国需求疲弱。
LME数据显示，铜库存增加1,375吨，至去年4月来最高的238,225吨，自年初已经猛增约三分之一。
周二公布的数据有好有坏，给市场带来更多不确定性，美国12月耐久财订单连续第四个月下滑，但消费者信心升至七年半最高。
其他金属方面，三个月期铝 收报每吨1,855美元，跌1.3%；三个月期锌 收挫1.4%，报每吨2,105美元；三个月期铅 收报每吨1,869.50美元，微跌0.03%。三个月期锡 大跌1.5%，收报每吨19,305美元；三个月期镍 小涨0.3%，收报每吨14,800美元。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年
(更新4月货币供应量和人民币贷款) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5