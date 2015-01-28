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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 10:14 BJT

金属期市：伦铜因美元走软而上涨，关注美联储会议

美元周二下跌，汇率策略师称美国耐久财订单意外下滑，助长了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息的预期。

12月美国企业投资支出连续第四个月下降，暗示全球经济增长放缓对美国经济构成压力，但消费者支出增强，12月新屋销售跳升至2008年6月以来最高水平。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 执行长Richard Adkerson周二表示，正值今年市场供应过剩之际，矿山开发项目推迟、矿石品质下降以及资本支出减少将导致未来供应趋紧，从而支撑铜价。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译/审校 于春红/张荻/戴素萍)
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