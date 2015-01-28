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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 16:10 BJT

金属期市：伦铜攀升，因美联储会议前美元走软

瑞银财富管理香港分析师Dominic Schnider称，美联储不大可能推迟
升息，意味着金属面对美元近期反弹的风险。
    
    “油价下跌对消费者带来提振，所以他们没有理由保持温和立场。他
们将坚持观点。你应可看到美元恢复力道，帮助铜价在三个月内测试5,00
0美元的价位，”他称。
    
    0743 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升1.2%，至每吨5,484
美元，周二下跌2.8%，当时铜价跌向周一触及的五年半低位每吨5,339.50
美元。
    
    上海期交所主力4月期铜 跌1.3%至每吨39,690元人民币(6,35
5美元)。
    
    LME期锌上涨1.3%至每吨2,131.50美元，部分扳回上日跌幅。(完)
          
      
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 (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 艾茂林/张若琪)
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