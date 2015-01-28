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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 02:17 BJT

金属期市：期铜小涨，市场静待美联储政策声明

* 料现货铜2015年均价为每吨6,371.70美元-调查

* LME铜库存增加6,450吨

* 美联储在1900 GMT公布政策决定

路透伦敦1月28日 - 期铜周三上扬，进一步远离五年半低位，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策声明前，交易商在仍然较低水平借机买入。

LME三个月期铜 收报每吨5,480美元，上扬1.01%，在前日急挫3%后反弹。

本月迄今，期铜仍下跌13%，延续2013和2014两年下跌20%的颓势。期铜周一触及五年半低位5,339.50美元。

美联储预计将在今日稍后暗示，仍可能在今年晚些时候升息。

联储决策者可能重申在升息问题上保持“耐心”，且还将表示对美国经济复苏将继续加速的信心。

美元在联储声明发布前走强。

“如果美联储确实强调“耐心”一词，则可能进一步削弱美元的上行动能，这对期铜是利多迹象，”Ava Trade的首席市场分析师Naeem Aslam表示。

“不过，我们认为今日的会议可能不会有大的惊喜，期铜可能会继续其下行趋势，因供应过剩。”

LME库存增加6,450吨，至逾九个月最高244,675吨，凸显铜市供应处于较高水平。

一项路透调查显示，预计今明两年全球铜市供应过剩的规模将有所减小，扶助缓解铜价因中国成长放缓而下跌的程度。中国是全球最大铜消费国。

其他金属方面，三个月期锌 收涨0.62%，报每吨2,118美元，部分收复昨日的失地。

三个月期铅 最后买入价上扬0.94%，报每吨1,887美元。三个月期锡 收跌0.31%，报每吨19,245美元。三个月期镍 收涨1.55%，报每吨15,030美元。三个月期铝 收跌0.16%，报每吨1,852美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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