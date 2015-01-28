金属期市：期铜小涨，市场静待美联储政策声明

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
* 料现货铜2015年均价为每吨6,371.70美元-调查
* LME铜库存增加6,450吨
* 美联储在1900 GMT公布政策决定
路透伦敦1月28日 - 期铜周三上扬，进一步远离五年半低位，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策声明前，交易商在仍然较低水平借机买入。
LME三个月期铜 收报每吨5,480美元，上扬1.01%，在前日急挫3%后反弹。
本月迄今，期铜仍下跌13%，延续2013和2014两年下跌20%的颓势。期铜周一触及五年半低位5,339.50美元。
美联储预计将在今日稍后暗示，仍可能在今年晚些时候升息。
联储决策者可能重申在升息问题上保持“耐心”，且还将表示对美国经济复苏将继续加速的信心。
美元在联储声明发布前走强。
“如果美联储确实强调“耐心”一词，则可能进一步削弱美元的上行动能，这对期铜是利多迹象，”Ava Trade的首席市场分析师Naeem Aslam表示。
“不过，我们认为今日的会议可能不会有大的惊喜，期铜可能会继续其下行趋势，因供应过剩。”
LME库存增加6,450吨，至逾九个月最高244,675吨，凸显铜市供应处于较高水平。
一项路透调查显示，预计今明两年全球铜市供应过剩的规模将有所减小，扶助缓解铜价因中国成长放缓而下跌的程度。中国是全球最大铜消费国。
其他金属方面，三个月期锌 收涨0.62%，报每吨2,118美元，部分收复昨日的失地。
三个月期铅 最后买入价上扬0.94%，报每吨1,887美元。三个月期锡 收跌0.31%，报每吨19,245美元。三个月期镍 收涨1.55%，报每吨15,030美元。三个月期铝 收跌0.16%，报每吨1,852美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g