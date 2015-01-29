版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 02:18 BJT

金属期市：期铜走低，因美联储暗示升息计划不变和库存增加

* 中国现货铜价低于上海期交所期货价格，暗示实货需求疲弱
    * LME期镍涨幅因库存高企受限，尽管现货溢价攀升

    路透伦敦1月29日 - 期铜和其他金属价格周四走低，因担忧供应过剩
，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)发出更多即将升息的信号。
    
    伦敦金属交易所(LME)铜和镍库存继续增加，镍库存触及纪录高位，
显示供应充裕。
    
    “今日宏观因素主导市场，短期来看，市场注意力仍将集中在希腊和
美联储，”中银国际大宗商品市场策略主管付晓表示。
    
    LME三个月期铜 收跌1.6%，报每吨5,390美元，稍早触及日低5
,346美元，逼近周一触及的五年半低位5,339.50美元。
    
    美联储周三表示，美国经济以“稳健步伐”扩张  ，就业增长强劲，
暗示联储在今年升息的计划不变。
    
    有消息称，最大金属消费国中国下调今年经济成长目标至约7%的11年
最低，这也打压市场人气。
    
    “铜市走势震荡，正在寻找方向，但亚洲铜价偏向下行，尤其是该地
区的投资者这么认为，”ANZ的分析师Daniel Hynes表示，“亚洲市场的
需求的确减弱，尤其是今年上半年。”
    
    周三中国实货铜价格低于上海期交所近月合约的价格，表明中国对金
属的实货需求减弱，这可能打压LME金属价格。
    
    LME铜和镍库存周四再度攀升，分别增加2,775吨和1,836吨。铜库存
本月迄今已累积增加逾三分之一，镍库存触及纪录高位425,562吨。
    
    三名业内消息人士表示，中国国家物资储备局(简称:国储局)计划201
5年从国际市场购买大约20万吨精炼铜，如果价格较低，实际购买量可能
是该数字的两倍以上。 消息未能给铜价带来很大的支撑。
    
    三个月期镍 下跌0.9%，收报每吨14,900美元。 

    三个月期铝 收跌1.8%，报每吨1,819美元。三个月期锌<CMZN3
>回落1.3%，收报每吨2,090美元。三个月期铅 收挫1.4%，报每吨1
,860美元。
    
    三个月期锡 收盘时没有成交，最后买入价报每吨19,150美元
，下跌0.5%。(完)
   
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐