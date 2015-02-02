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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:10 BJT

金属期市：中国出台更多刺激举措憧憬提振沪铜跳涨逾2%，伦铜亦走高

受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力；而官方非制造业PMI虽亦创出一年新低，但仍处于平稳扩张区间。分析人士预计，2月企业经营活动料因春节因素影响继续下行，但春节过后，企业补库存需求有望带动经济趋稳。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值小幅回升至49.7，略低于初值的49.8，连续第二个月位于荣枯线下方。上月终值为49.6。

美国经济第四季成长大幅放缓，因企业支出疲弱，以及贸易赤字扩大，盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 张涛/张荻)
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