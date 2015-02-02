金属期市：期铜基本持稳，中国出台刺激举措的希望与希腊忧虑相互抵销

* 纽约商品期货交易所投机客增加铜空头头寸-CFTC
* 12月欧元区制造业活动小幅增长
路透伦敦2月2日 - 期铜周一持稳，因寄望中国制造业成长疲弱将会促使该国政策祭出更多刺激举措，以及油价反弹。但对希腊试图推翻撙节举措的担忧令铜价上行受限。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 仅小涨0.09%，收报每吨5,500美元，上周五劲扬2%。铜价进一步远离上周触及的五年半低位5,339.50美元。
一项民间调查周一显示，1月中国制造业活动逾两年来首次萎缩，使对中国政府是否会以及将如何加快放宽政策进程的争论越发高涨。
“中国制造业PMI数据疲弱，意味着中国政府面临的推出更多刺激举措的压力增加，铜市最有可能因刺激举措而受益，”Natixis商品研究部主管Nic Brown表示。
“过去我们认为，在制造业PMI数据触及低位的时候买入铜，在数据触及高位时卖出。”
上海期货交易所交投最活跃的4月期铜 跳涨2.8%，报每吨40,290元人民币。
“这是因市场预期政府将再推刺激举措，或下调存款准备金率所引发的空头回补，”一位新加坡的交易员称。
油价反弹也扶助提振金属价格。
不过，对希腊的担忧限制欧洲铜价的涨幅。希腊新政府在着手推翻撙节举措的同时，开始游说欧洲伙伴国接受一份新的债务协议。
“我认为2月份欧洲市场的人气将十分低迷，所有人都将紧盯希腊的时间表，”Brown说。
投资者还关注欧元区公布的数据。数据显示，欧元区制造业活动上月小幅增长，企业继续降价。
另一项数据显示，上月美国制造业扩张速度为一年来最慢，与12月基本持平。
美国商品期货交易委员会上周五公布的数据显示，截至1月27日当周，对冲基金和货币基金经理增加铜期货和期权净空头头寸，反应市场对铜的利空看法升温。
其他金属方面，三个月期锌 收涨0.14%，报每吨2,128美元。三个月期铅 跌0.54%，收报每吨1,850美元。三个月期镍 上扬1.06%，收报每吨15,325美元。
三个月期铝 最后买入价报每吨1,871美元，上扬0.38%。三个月期锡 收报每吨18,850美元，下跌0.92%，盘中触及一个月低位18,700美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)