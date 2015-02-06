金属期市：伦铜料录得18个月来最大单周涨幅，追随油价涨势

美国1月就业增长可能将继续保持坚挺，同时薪资回升，从而支持有关消费者将有足够能量支撑经济度过艰难时期的观点。

希腊新上任的左翼财长瓦鲁法基斯周四与德国财长朔伊布勒公开舌战。在欧洲央行决定停止向希腊银行业者提供融资后，该国借款成本激升，银行类股重挫。

中国人民银行研究局局长陆磊表示，中国央行此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，并将金融资源动员到实体经济中，特别是小微企业、“三农”等经济薄弱环节，不是“强刺激”和全面放水，并未开启降准通道。

美国原油期货周五在亚洲市场早盘最多上涨1美元，继续从上周触及的近六年低点反弹，不过全球库存增加可能限制涨幅。

全球最大铜生产国--智利国家铜业公司(Codelco)周四表示，已与旗下Ministro Hales矿工人就集体合同达成协议，包括加薪和福利措施。(完)

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