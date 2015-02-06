金属期市：伦铜可能创2012年9月以来最大周涨幅，追随油价反弹之势

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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铜市场极度偏空，有可能出现大量空头回补引发的上涨，这个风险明显。
不过临近中国农历新年，实货需求疲软，消费者不愿增加库存，且中国供应料充足。
多数业内消息人士因此预期，假日前价格即便上涨也较短暂。中国春节假期将从2月18日开始。
0726 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%，报每吨5,726美元，上日小幅收高。
上海期货交易所主力4月期铜 攀升1.2%，至每吨41,670人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 白云/高琦)
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