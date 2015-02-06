版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 15:47 BJT

金属期市：伦铜可能创2012年9月以来最大周涨幅，追随油价反弹之势

铜市场极度偏空，有可能出现大量空头回补引发的上涨，这个风险明显。

不过临近中国农历新年，实货需求疲软，消费者不愿增加库存，且中国供应料充足。

多数业内消息人士因此预期，假日前价格即便上涨也较短暂。中国春节假期将从2月18日开始。

0726 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%，报每吨5,726美元，上日小幅收高。

上海期货交易所主力4月期铜 攀升1.2%，至每吨41,670人民币。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 白云/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐