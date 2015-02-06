金属期市：美国公布强劲就业数据后期铜下滑，但本周大涨

* 美国1月非农就业岗位增加25.7万

* 美元指数上扬，油价反弹

路透伦敦2月6日 - 期铜周五下滑，因在美国公布优于预期的就业数据后美元延续升势，但油价反弹以及对中国政府政策将提振需求的期望限制了期铜的跌幅。

1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，尽现经济增长的潜动能，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年中升息再度成为可能。美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，连续第11个月增幅超过20万，为1994年以来最长。

数据提振美元走强，令美元计价商品对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.22%，报每吨5,650美元，周四小涨，今年迄今，期铜下挫近一成。

不过，本周期铜上扬约3%，为8月来最大周度升幅，从上周触及的五年半低点5,339.50美元进一步反弹。

周五，油价保持升势，势将创1998年来表现最好的两周，带动一些投资人买入商品基金。

投资人也再度评估全球经济成长和需求前景，特别是中国的。

伦敦金属交易所(LME)数据显示，铜库存较年初增加约60%，德国商业银行称，库存不断增加的消息已经在处于历史低位的铜价中消化了。

期铝 收低0.8%，报每吨1,870美元。期锌 收涨0.86%，报每吨2,163美元。期铅 升0.27%，收报每吨1,853美元。期锡 收报每吨18,500美元，跌2.43%。期镍 收报每吨15,200美元，升0.33%。(完)

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