金属期市：期铜摆脱中国贸易数据拖累小涨，期镍因库存增加而下滑

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
* LME镍库存升至426,324吨纪录高位
* 中国未锻轧铝及铝材出口下滑，但仍在高水准－花旗
路透伦敦2月9日 - 期铜周一小涨，因投资人摆脱逊于预期的中国贸易数据影响，但期镍下滑，因库存创新高显示原本预期的供应短缺没有成真。
尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。
“中国的贸易数据意外疲弱，涉及各个领域，从铁矿石到铜等等等等，”德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg表示。
“市场之所以走强可能是因简单的认为情况越差，越有可能出台更多刺激措施，但我对此并不确定。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.4%，报每吨5,673美元，上一交易日下挫1.2%。
美元下挫也给期价带来支撑。
上周，铜价反弹2.8%，创8月来最大单周升幅，部分因空头回补，但今年迄今仍挫超过10%。
中国海关数据显示，1月中国铜进口环比减少2.4%，至41万吨。
中国农历新年将从2月19日开始。
许多分析师原本预计中主要镍出口国印尼颁布的镍矿石出口禁令将导致市场出现供应短缺，但在LME库存数据显示，镍库存增至创纪录的426,324吨后，LME期镍 收低0.3%，报15,155美元。
中国海关周日称，中国1月未锻轧铝及铝材出口430,000吨,低于上月的540,000吨。
“出口可能将保持强劲，受到冶炼产能预计连续第二年增加超过400万吨带动，”花旗在报告中指出。
期铝 收高0.4%，报每吨1,877美元。期锡 收报每吨18,225美元，跌1.5%。期锌 跌0.1%，报每吨2,160美元。期铅 跌0.1%，收报每吨1,851美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。
路透台北5月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金 额共计168.26亿台币；上交易日修正后为买超56.06亿台币。 三大法人今日合计买超67.73亿台币，上交易日修正后为买超25.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/10 +51.62 +67.73 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +390.