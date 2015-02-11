金属期市：期铜回稳，期锡触及两年半最低

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 期锡触及2012年8月来最低
* 摩根大通对铜价首季表现仍持谨慎态度
* 中国铜需求料要3月中才会回升
路透伦敦2月11日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三回稳，因部分投资人押注在近期大跌后已经触及底部，期锡跌至两年半新低，因担心需求疲弱。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.09%，报每吨5,600美元，昨日大跌1.4%，并触及一周最低。
铜价在上个月创下五年半最低的5,339.50美元后在区间内回稳。
“铜价在努力寻底，但可能有诸多因素拖累，包括乌克兰和希腊局势以及市场担心中国经济持续放缓。”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示。
欧股和欧元下滑，欧元区有关希腊债务危机举行的会议可能令局势更为复杂，而不是清楚。
渣打银行分析师Judy Zhu表示，中国金属需求仍疲弱，且在中国农历新年前人气不振限制了铜价的升幅。
摩根大通在研究报告中指出，铜价从低点攀升并不是受到基本面改善的带动，而是因油价从大跌中有所反弹，以及预期中国实施更多刺激措施。摩根大通预计首季LME现货铜 均价在5,800美元。
期锡 触及17,445美元日低，为2012年8月来首见，收盘重挫3.02%，报17,650美元。
其他金属中，期铝 收低0.76%，报每吨1,822美元。期锌 升0.14%，报每吨2,118美元。期镍 收低0.54%，报14,725美元。期铅 跌1.69%，收报每吨1,801美元。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)