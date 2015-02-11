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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 01:58 BJT

金属期市：期铜回稳，期锡触及两年半最低

* 期锡触及2012年8月来最低

* 摩根大通对铜价首季表现仍持谨慎态度

* 中国铜需求料要3月中才会回升

路透伦敦2月11日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三回稳，因部分投资人押注在近期大跌后已经触及底部，期锡跌至两年半新低，因担心需求疲弱。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.09%，报每吨5,600美元，昨日大跌1.4%，并触及一周最低。

铜价在上个月创下五年半最低的5,339.50美元后在区间内回稳。

“铜价在努力寻底，但可能有诸多因素拖累，包括乌克兰和希腊局势以及市场担心中国经济持续放缓。”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示。

欧股和欧元下滑，欧元区有关希腊债务危机举行的会议可能令局势更为复杂，而不是清楚。

渣打银行分析师Judy Zhu表示，中国金属需求仍疲弱，且在中国农历新年前人气不振限制了铜价的升幅。

摩根大通在研究报告中指出，铜价从低点攀升并不是受到基本面改善的带动，而是因油价从大跌中有所反弹，以及预期中国实施更多刺激措施。摩根大通预计首季LME现货铜 均价在5,800美元。

期锡 触及17,445美元日低，为2012年8月来首见，收盘重挫3.02%，报17,650美元。

其他金属中，期铝 收低0.76%，报每吨1,822美元。期锌 升0.14%，报每吨2,118美元。期镍 收低0.54%，报14,725美元。期铅 跌1.69%，收报每吨1,801美元。(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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